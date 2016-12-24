- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Denizlispor golcüsünü buldu
24 Aralık 2016 , 20:44
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Denizlispor
AJANSSPOR-
TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor, transfere start verdi. Yeşil-Siyahlılar Antalyaspor'dan ayrılan forvet oyuncusu Ahmet Aras ile prensipte anlaşma sağladı.
Bu sezon Antalyaspor'un 25 kişilik takım kadrosunda yer almayan Ahmet, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Şanlıurfaspor'da kiralık olarak geçirmiş, 17 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandırmıştı.
(Denizlispor.Biz)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Denizlispor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar