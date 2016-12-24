Emenike yol ayrımında!

AJANSSPOR - Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat tarafından disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Njeryalı golcü Emmanuel Emenike'nin, transfer görüşmesi yapmak için Rusya'ya gideceği belirtildi.

Rus basınına açıklama yapan Emenike'nin menajeri Erdem Konyar; Nijeryalı forvetin, eski takımı Spartak Moskova ile transfer görüşmesi yapmak için 25 Aralık Pazar günü Rusya'da olacağını söyledi.

Konyar, Emenike'nin Spartak Moskova'ya sezon sonuna kadar kiralanması konusunda, Başkent ekibinin yönetimi ile bir görüşme yapacağını dile getirdi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Emenike'nin sözleşmesini feshederek Spartak Moskova'ya gitmesine izin verme niyetinde olduğu ancak kalan maaşlarının Rus Kulübü tarafından ödenmesini istediği vurgulandı.