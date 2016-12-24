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Emre Çolak'tan Babel açıklaması!
24 Aralık 2016 , 21:39
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
AJANSSPOR
İspanyol ekibi Deportivo'da mücadele veren temsilcimiz Emre Çolak, Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"Dönmeyi düşünmüyorum"
Deportivo'daki performansından bahseden Çolak: "Duran topları bana verdiler. Her şey iyi gidiyor. Büyük konuşmayayım. Şu an dönmeyi hiç düşünmüyorum."dedi.
"Babel Beşiktaş'ta başarılı olur"
Lig Tv'ye konuşan Emre Çolak takım arkadaşı Babel'in takımdan ayrılmasına üzüldüğünü belirterek: " İspanya'ya geldiğimde ilk başta Babel ile birlikte aynı evdeydik hiç ayrılmadık. Kendisi çok iyi bir insan. Böyle iyi bir golcüyü kaybettiğimiz için takımım ve kendim adıma ayrılmasına çok üzüldüm. İnşallah Beşiktaş'ta başarılı olur. Kendisi çok isteyerek geldi. İnsanlığı ve takım arkadaşlığı çok iyi bir oyuncu. Beşiktaş'a büyük katkılar vereceğini düşünüyorum. İnşallah Beşiktaş'a katkısı olur. Kasımpaşa'daki performansı aynı şekilde devam ediyor. Çok başarılı bir oyuncu ve iyi bir golcü." diye konuştu.
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