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Gaziantepspor en kötü sezonunu yaşıyor!
24 Aralık 2016 , 21:13
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Gaziantepspor, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor.
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 16 maç sonunda 11 puan toplayabilen Gaziantepspor tarihinin en kötü başlangıcını yaptı. Gaziantepspor 16. hafta itibariyle ilk kez 11 puanda kalırken 1992-93 sezonunda 12 puan toplamıştı.
2016-2017 İlk Yarısı Gaziantepspor'un Karnesi
Oynadığı Maç: 16
Yenilgi: 11
Galibiyet: 3
Beraberlik: 2
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