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Gökhan: "Benim adıma zor bir maç olmadı"
24 Aralık 2016 , 21:53
AJANSSPOR- Gaziantepspor kalecisi Gökhan Değirmenci, 1-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından Ntvspor'a açıklamalarda bulundu.
"Benim adıma çok zor bir maç olmadı. 2-3 tan pozisyona geldi, bu da normal. Deplasmanda oynuyorsunuz. Onları iyi ezberlemiştik. Bunu da gösterdiğimizi düşünüyorum. Çok iyi kapattık. Çok pozisyonları yoktu. Bizim en az 3 tane net pozisyonumuz var. Burada en az beraberlik hakkımızdı. Maalesef yenildik. Beşiktaş'a başarılar diliyorum.
"Takım mücadele ettiği zaman kalecinin kurtarışlarının bir anlamı oluyor. Tek kişinin yapacağı iş değil bu. Bir gol atsaydık tüm bunlar daha anlamlı olurdu."
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