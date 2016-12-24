İlk yarının lideri Başakşehir!

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünü lider tamamladı.

Sezonun 16. hafta karşılaşmasında Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in golünü 43. dakikada Attamah, maçın skorunu belirleyen golü ise 52. dakikada Adanaspor'dan Magaye attı. Puanını 36'ya yükselten Medipol Başakşehir, zirvedeki yerini korudu.

Gaziantepspor'u 1-0 yenen Beşiktaş ise ilk bölümü Medipol Başakşehir'in 1 puan gerisinde ikinci sırada bitirdi. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 41. dakikada Aboubakar kaydetti.

Ligde oluşan puan durumu ve 16. haftanın diğer maçlarının programı şöyle:

- Puan durumu

Takımlar O G B M A Y AV P 1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 16 10 6 0 31 11 20 36 2. BEŞİKTAŞ 16 10 5 1 28 13 15 35 3. GALATASARAY 15 9 3 3 25 15 10 30 4. FENERBAHÇE 15 8 4 3 31 12 19 28 5. BURSASPOR 15 8 3 4 19 14 5 27 6. ATİKER KONYASPOR 15 6 6 3 20 15 5 24 7. OSMANLISPOR 15 5 8 2 20 16 4 23 8. GENÇLERBİRLİĞİ 15 4 7 4 13 11 2 19 9. ANTALYASPOR 15 5 4 6 14 19 -5 19 10. KARDEMİR KARABÜKSPOR 15 5 3 7 19 23 -4 18 11. AYTEMİZ ALANYASPOR 15 5 3 7 21 26 -5 18 12. TRABZONSPOR 15 5 3 7 12 17 -5 18 13. KASIMPAŞA 15 5 3 7 17 23 -6 18 14. AKHİSAR BELEDİYESPOR 15 4 5 6 10 17 -7 17 15. ÇAYKUR RİZESPOR 15 3 4 8 15 26 -11 13 16. GAZİANTEPSPOR 16 3 2 11 15 27 -12 11 17. ADANASPOR 16 2 4 10 13 24 -11 10 18. KAYSERİSPOR 15 2 3 10 12 26 -14 9

- Maç programı

Yarın:

13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor (Çaykur Didi)

16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom Arena)

26 Aralık Pazartesi:

19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker)