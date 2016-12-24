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İlk yarının lideri Başakşehir!

Tarih24 Aralık 2016 , 22:07

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İlk yarının lideri Başakşehir!

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünü lider tamamladı.

Sezonun 16. hafta karşılaşmasında Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in golünü 43. dakikada Attamah, maçın skorunu belirleyen golü ise 52. dakikada Adanaspor'dan Magaye attı. Puanını 36'ya yükselten Medipol Başakşehir, zirvedeki yerini korudu.  

Gaziantepspor'u 1-0 yenen Beşiktaş ise ilk bölümü Medipol Başakşehir'in 1 puan gerisinde ikinci sırada bitirdi. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 41. dakikada Aboubakar kaydetti.

Ligde oluşan puan durumu ve 16. haftanın diğer maçlarının programı şöyle:

- Puan durumu

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 16  10  31  11  20  36 
2.  BEŞİKTAŞ 16  10  28  13  15  35 
3.  GALATASARAY 15  25  15  10  30 
4.  FENERBAHÇE 15  31  12  19  28 
5.  BURSASPOR 15  19  14  27 
6.  ATİKER KONYASPOR 15  20  15  24 
7.  OSMANLISPOR 15  20  16  23 
8.  GENÇLERBİRLİĞİ 15  13  11  19 
9.  ANTALYASPOR 15  14  19  -5  19 
10.  KARDEMİR KARABÜKSPOR 15  19  23  -4  18 
11.  AYTEMİZ ALANYASPOR 15  21  26  -5  18 
12.  TRABZONSPOR 15  12  17  -5  18 
13.  KASIMPAŞA 15  17  23  -6  18 
14.  AKHİSAR BELEDİYESPOR 15  10  17  -7  17 
15.  ÇAYKUR RİZESPOR 15  15  26  -11  13 
16.  GAZİANTEPSPOR 16  11  15  27  -12  11 
17.  ADANASPOR 16  10  13  24  -11  10 
18.  KAYSERİSPOR 15  10  12  26  -14  9

 

- Maç programı

Yarın:

13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor (Çaykur Didi) 

16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 

16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor (Manisa 19 Mayıs) 

19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya) 

19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom Arena) 

26 Aralık Pazartesi: 

19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs) 

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker)

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