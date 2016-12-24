İrfan Can'dan yemekli veda!

Medipol Başakşehir'in yeni transferi İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği'ne veda etti.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan 21 yaşındaki oyuncu, kendisine veda yemeği organize eden takım arkadaşlarına teşekkür şu ifadeleri kullandı:

"Başta Selçuk Şahin abimiz ve kaptanımız Ahmet Çalık olmak üzere bana bu yemeği düzenleyen bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ederim bir yanım buruk bir yanım mutlu iki duyguyu aynı anda yaşıyorum hepinizi teker teker çok seviyorum çok iyi bir aile olduk biz ve bu birlikteliğimiz nerde olursa olsun devam edecek inşallah herşey gönlünüzce olur her zaman yanınızda ve arkanızda bir kardeşiniz var