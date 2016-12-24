Kalpar'dan Ba ve Omerou açıklaması

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

AJANSSPOR ÖZEL-

İlk olarak Alanyaspor'un ligdeki başarısından ve yabancı oyuncularla iletişiminden bahseden Kalpar, "Kamuoyu beklemese bile biz bekliyorduk. Yeni takım olup böyle başarı sağlamak bizi mutlu ediyor. İzleyenlerinden de mutlu olduğunu düşünüyorum. Yabancı oyuncularla iletişimimiz gayet iyi. Sezon öncesi uyum sürecinden dolayı biraz sıkıntı oldu. Fakat şunu söylemeden geçemeyeceğim daha iyi yabancılar bulabilirdik. Vanger Love'da ayrı bir parantez açmak istiyorum. İlk geldiğinde biraz uyum süreci yaşadı ve kamp dönemini bizimle geçirmedi. Biz kendisine güvendik ve son haftalarda gayet iyi bir çıkış yakaladı" dedi.

-Emre Akbaba Avrupa'da oynayabilir

Deneyimli çalıştırıcı ismi Avrupa takımlarıyla anılan Emre Akbaba için ise, "Emre Akbaba'dan çok memnunum her sene performansını yukarılara taşıyor. Avrupa'da oynayabilir. Emre'nin özellikleri az oyuncuda var. Oda bunun bilincinde çalışmalarına devam ediyor. Takımın en skorer oyuncularından birisi bu oyunculara ülke futbolu olarak sahip çıkmak lazım" ifadelerini kullandı.

-Ba ve Omerou'dan memnunuz

Abdoulaye Ba ve Kenneth Omeruo'nun takımdan ayrılacak iddialarına ise 61 yaşındaki teknik adam, "Omeruo sakat ve takımlarda zaman zaman birileri yedek kalır, performansı düşer. Kamuoyundaki iddialar bizi ilgilendirmiyor. Oyuncularımızdan memnunuz" diye konuştu.