Kartal farklı üstün!

AJANSSPOR-

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, kendi sahasında Gaziantepspor'u ağırlıyor.

Siyah-Beyazlılar rakibi Gaziantepspor'a iç sahada 30 maçta sadece üç kez kaybetti. Bu karşılaşmalarda Siyah-Beyazlı takım 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Beşiktaş, 20 Kasım 2005'ten bu yana evinde Gaziantepspor'a kaybetmedi (6G 4B). Kartal 22 Eylül 2012'den bu yana Gaziantepspor'a kaybetmedi (5G 2B). Siyah-Beyazlılar bu maçların dördünde gol yemezken, son iki maçı da 4-0'lık skorlarla kazandı.