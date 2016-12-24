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Kartal farklı üstün!
24 Aralık 2016 , 19:03
AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, kendi sahasında Gaziantepspor'u ağırlıyor.
Siyah-Beyazlılar rakibi Gaziantepspor'a iç sahada 30 maçta sadece üç kez kaybetti. Bu karşılaşmalarda Siyah-Beyazlı takım 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Beşiktaş, 20 Kasım 2005'ten bu yana evinde Gaziantepspor'a kaybetmedi (6G 4B). Kartal 22 Eylül 2012'den bu yana Gaziantepspor'a kaybetmedi (5G 2B). Siyah-Beyazlılar bu maçların dördünde gol yemezken, son iki maçı da 4-0'lık skorlarla kazandı.
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