Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Kartal geçen sezonun gerisinde kaldı!

Tarih24 Aralık 2016 , 21:44

Yorum
Kartal geçen sezonun gerisinde kaldı!

AJANSSPOR-

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Aboubakar'ın golüyle Gaziantepspor'u 1-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından devre arası başladı. Siyah-Beyazlılar geçen sezon 16 maçta 37 gol kaydederken 38 puan topladı. Siyah-Beyazlı takım bu sezon ise 16 maçta 28 gol attı ve 35 puan aldı. 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri