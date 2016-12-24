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Kartal geçen sezonun gerisinde kaldı!
24 Aralık 2016 , 21:44
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AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Aboubakar'ın golüyle Gaziantepspor'u 1-0 mağlup etti.
Müsabakanın ardından devre arası başladı. Siyah-Beyazlılar geçen sezon 16 maçta 37 gol kaydederken 38 puan topladı. Siyah-Beyazlı takım bu sezon ise 16 maçta 28 gol attı ve 35 puan aldı.
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