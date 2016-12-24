Kjaer satılacak mı?

Ntvspor'un başarılı muhabiri Onur Tuğrul, Türkiye'nin ilk ulusal radyosu olan Radyospor'da, Levent Ümit Erol'un hazırlayıp sunduğu Doğru Tektir programına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin şu anki durumunu ve Spor Toto Süper Lig'i değerlendiren Onur Tuğrul, sözlerine yapmış olduğu özel Van Der Wiel röportajı ile başladı. Van Der Wiel'in şu anki durumunu anlatan Tuğrul; ''Van Der Wiel kadro dışı kaldığı için çok mutsuz, takıma tekrardan dahil olmak istiyor ve bunun için de ekstra çalışmalar yapıyor.'' açıklamasında bulundu.



Fenerbahçe'nin genel durumunu değerlendiren başarılı muhabir; ''Fenerbahçe şu an hem oynanan oyun hem de teknik ve yönetim olarak beklenen seviyede değil fakat sonuçlar olumlu. Önemli maçlarda güzel sonuçlar alındı. Fenerbahçe'nin şu anki hedefi ligin ilk yarısında kalan iki maçı da kazanarak devre arasına girmek. Takımdaki oyuncuların hepsi Advocaat'ın formayı adil dağıttığını savunuyor ve hocaya saygı duyuyor. Hoca da adam yönetimini iyi yapıyor. Hocanın santrafor bölgesinde ilk tercihi van Persie fakat tek şartla fiziki açıdan iyi seviyede olması lazım. Advocaat takıma mesajlar veriyor. Emenike ve Van Der Wiel'in kadro dışı kalması da takıma bir mesajdır.''



Volkan Şen ile ilgile de açıklamalarda bulunan Onur Tuğrul; ''Volkan Şen gol veya asist yapmaya kendini çok fazla kaptırdı. Üzerinde bunun baskısı var. Hatta bir totemi var, gol atmadan röportaj yapmayacağını söyledi.''



Bu hafta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendiren Tuğrul; ''Son dönemlerdeki Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarının en zoru bu olacak. Bu maç iki takım için de çok önemli bir maç, Trabzonspor için sezonu kurtarma maçı! Fenerbahçe'de bu kritik maçta Skrtel'in yokluğu hissedilecektir. Skrtel'in yokluğunda bu maçın kilit ismi Roman Neustadter olur. Robin van Persie bu maçın kadrosunda olur fakat ilk 11'de başlamaz diye düşünüyorum.'' açıklamalarında bulundu.



Fenerbahçe'nin transfer gündemi değerlendiren Tuğrul; ''Fenerbahçe, Ben Arfa'yı sezon başında istedi fakat yıldız oyuncuyu isteyen 22 farklı kulüp vardı ve oyuncunun tercihi PSG oldu. Kjaer haberlerin gelecek olursak Fenerbahçe yönetimi ile konuştuğumda Simon Kjaer'e herhangi bir teklif gelmediğini söylediler. Açıkçası yönetimin Kjaer'i satma gibi bir düşüncesi de yok.''



Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk favorisinin Medipol Başakşehir olduğunu söyleyen Tuğrul sözlerini Fenerbahçe Basketbol takımını değerlendirerek bitirdi. ''Fenerbahçe basketbol takımın Euroleague'nin en kaliteli kadrosuna sahip 3-4 takımından biri. Fakat takım geçen sene son topta kaçan şampiyonluğu unutabilmiş değil, umarım bu sene Fenerbahçe Euroleague şampiyonu olur.'' açıklamasında bulundu.