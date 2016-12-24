Konyaspor'dan anlamlı davranış..

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'da yönetici ve futbolcular, iki tır dolusu battaniye, çocuk bezi, bebek maması, bebek bisküvisi, mutfak eşyası, kuru bakliyat, temel gıda ve ihtiyaçlarını kapsayan yardım malzemelerini Haleplilere gönderdi.

Daha önce birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Atiker Konyaspor, bu kez Suriye'nin Halep şehrinde yaşanan büyük drama kayıtsız kalmadı.

Atiker Konyaspor'un yöneticileri ve futbolcularının aralarında topladıkları parayla hazırlanan iki tır dolusu yardım, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın önünden dualarla Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kulüp başkanı Ahmet Şan, törende yaptığı konuşmada Atiker Konyaspor'un "futbol asla sadece futbol değildir" sözünden hareketle elinin uzanabildiği her yerde ve her konuda varlığını hissettirmek için kendi kendisiyle bir yarış içinde olduğunu söyledi.

Halep'te büyük bir insanlık dramı yaşandığını ve kulüp olarak bu duruma kayıtsız kalmamaları gerektiğini düşündüklerini belirten Şan, "Yönetici arkadaşlarımız ve futbolcularımızla özellikle çocuklar ve bebeklerin yaşadıkları sıkıntıları göz önüne alarak, iki tır dolusu gıda ve temel ihtiyaç maddelerini yardım bekleyenlere gönderdik." diye konuştu.