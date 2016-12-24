Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adanaspor maçında nizami golün iptal edildiğini ancak bunun bahane olmayacağını söyledi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Oyun istediğimiz gibi başladı. Hareketsiz kaldık. Duran topları kötü kullandık.. Duran topları kötü kullandık ama öne geçtik. İkinci yarı itibariyle daha fazla koştuk, orta yaptık ama oyun olarak üstün değildik. Gerçekleri konuşmak lazım. Geçişlerde çok sıkıntı yaşadık. Zihinsel olarak ligin son haftasına iyi hazırlanamadık. Bireysel olarak kötüydük. Bardağın dolu tarafı ligin ilk yarısını lider ve namağlup kapatmamız oldu. Ofsayt pozisyonuyla ilgili; pozisyon golmüş. Ne diyeyim ki? Buna mı sığınalım? Biz de formssuzduk, hakem de formsuzdu diyelim. Kötü futbolumuza bahane bulamayız"