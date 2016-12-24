Maçın adamı Aboubakar

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Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Vodafone Arena'da Gaziantepspor'u 1-0 mağlup etti.

Siyah-Beyazlılara 3 puanı kazandıran golü Vincent Aboubakar kaydetti. Aboubakar karşılaşmada 2 kilit pas verdi, %90,5 pas başarısı yaptı, 24 yaşındaki Kamerunlu santrfor bir penaltı yaptırdı ve maçın en iyi ismi olmayı başardı.