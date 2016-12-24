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M.Başakşehir'den yine bir ilk!
24 Aralık 2016 , 17:55
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, yenilmezlik serisine devam ediyor.
Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı son 25 maçı mağlup olmadan tamamladı. Son 25 lig maçının 15 tanesini kazanan ve 10 kez berabere kalan M.Başakşehir en son 12.03.2016 tarihinde sahasında Osmanlıspor’a 3-2 mağlup olmuştu.
Medipol Başakşehir bu hafta da kaybetmeyerek serisini 25 maça çıkarttı ve lig tarihinde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor dışında 25 maç ve üzeri yenilmezlik serisi yakalayan ilk ekip oldu. Daha önce Boluspor 1973-74 sezonunda 2. hafta ile 25. hafta arasında üst üste 24 lig maçını yenilgi almadan tamamlamıştı.
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