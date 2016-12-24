Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik sorumlusu Serhat Galimane, "Normal şartlarda beraberliğe sevinmek benim yapımda yok ama bugün alınan bir puanın ilerleyen haftalarda bizim için önemli olabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Galimane, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta verdikleri mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Rakiplerinin gücünün farkında olarak sahaya çıktıklarını ifade eden Galimane, "Futbolu çirkinleştirmeden güzelleştirmek adına herkes mücadele etti. Normal şartlarda beraberliğe sevinmek yapımda yok ama bugün alınan bir puanın ilerleyen haftalarda bizim için önemli olabileceğini düşünüyoruz. Geçen hafta 'yarış bizim için yeniden başladı' demiştim, bugün için ise en azından sahada verdiğimiz mücadele 'devam ettiğinin' bir göstergesiydi." diye konuştu.

Galimane, iptal edilen gol hakkında görüşlerinin sorulması üzerine, bulunduğu yerin kaleye çok uzak olduğunu, pozisyona bir itirazı olmadığını, sadece hakeme, uzak yan hakemin vücut bir tereddüt yaşadığını aktardığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Doğruydu yanlıştı diye çok fazla girmek istemiyorum ama sezon başından beri canı yanan bir Adanaspor vardı. Biz 10-11 maçta sonucuna etki eden durumlarla karşılaştık. Ne kadar biz üzüldüysek inanıyorum ki şu anda da Başakşehir soyunma odasında bunun üzüntüsü yaşanıyordur. Oyun sahada oynanıyor sahada bitiyor. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Konuyla ilgili ofsayttı, değildi şeklinde fikir belirtmek şu anda benim yapabileceğim bir durum değil."