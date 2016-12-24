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Penaltı oldu, Arena "Fabri" diye inledi!

Tarih24 Aralık 2016 , 20:41

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Penaltı oldu, Arena Fabri diye inledi!

AJANSSPOR- Beşiktaş, Gaziantepspor ile oynanan mücadelenin 79. dakikasında bir penaltı kazandı. 

Hakem Serkan Çınar, Aboubakar'a yapılan faul sonrası beyaz noktayı gösterirken Beşiktaş tribünleri "Fabri" diye tempo tutmaya başladı. 

Taraftarın istediği olmazken ilk önce Cenk Tosun penaltıyı kullanmak istedi. Hatta Quaresma da atışı Cenk'in kullanmasını isterken kaptan Oğuzhan Özyakup topu aldı. Gökhan Değirmenci sağına gelen topu kurtarırken Beşiktaş bu sene ilk kez penaltı kaçırmış (6/7) oldu. 

Daha önce Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Manisaspor'a karşı bir penaltı golü kaydetmişti. 

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