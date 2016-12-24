- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Penaltı oldu, Arena "Fabri" diye inledi!
24 Aralık 2016 , 20:41
AJANSSPOR- Beşiktaş, Gaziantepspor ile oynanan mücadelenin 79. dakikasında bir penaltı kazandı.
Hakem Serkan Çınar, Aboubakar'a yapılan faul sonrası beyaz noktayı gösterirken Beşiktaş tribünleri "Fabri" diye tempo tutmaya başladı.
Taraftarın istediği olmazken ilk önce Cenk Tosun penaltıyı kullanmak istedi. Hatta Quaresma da atışı Cenk'in kullanmasını isterken kaptan Oğuzhan Özyakup topu aldı. Gökhan Değirmenci sağına gelen topu kurtarırken Beşiktaş bu sene ilk kez penaltı kaçırmış (6/7) oldu.
Daha önce Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Manisaspor'a karşı bir penaltı golü kaydetmişti.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar