Salvio'dan Talisca'ta salvo!

AJANSSPOR- Benfica'nın Arjantinli kaptanı Eduardo Salvio, Anderson Talisca hakkında sert ifadeler kullandı.

Portekiz'de oynanan maçın uzatma dakikalarında attığı harika frikik golüyle Beşiktaş'a 1 puan kazandıran Talisca golden sonra büyük bir sevinç yaşamıştı.

Record gazetesine özel bir röportaj veren Salvio, Benfica'dan kiralık olarak Beşiktaş'a giden Talisca'nın gol sevincini hoş karşılamadığını söylerken, "Takım ve kulüp saygıyı hak ediyor. Bu renkleri sonuna kadar koruyacağım. Onunla konuşma ve bu yaptığının yanlış olduğunu anlatmam gerekliliği hissettim. Maç sonunda doping kontrolüne girdim ve orada Talisca'yla konuştum. Benfica adına 5 gol atmış olabilirsin bundan birkaç hafta önce bizimle idmana çıkıyordun. Bu saygısızlık" ifadelerini kullandı.