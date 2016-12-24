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"Şampiyonluk mücadelemizi sürdüreceğiz"

Tarih24 Aralık 2016 , 21:09

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Şampiyonluk mücadelemizi sürdüreceğiz

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Marcelo, 1-0 biten Gaziantepspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Marcelo'nun açıklamaları şöyle;

"Takım olarak hak ettik ve galibiyetle ayrılıyoruz. Salı günü oynanacak kupa maçlarını bekliyoruz ve ondan sonra dinleneceğiz. Tabii ki ikinci yarıda da şampiyonluk mücadelemizi sürdürmeye  devam edeceğiz. Mücadelemiz sürecek."

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