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"Şampiyonluk mücadelemizi sürdüreceğiz"
24 Aralık 2016 , 21:09
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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Marcelo, 1-0 biten Gaziantepspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Marcelo'nun açıklamaları şöyle;
"Takım olarak hak ettik ve galibiyetle ayrılıyoruz. Salı günü oynanacak kupa maçlarını bekliyoruz ve ondan sonra dinleneceğiz. Tabii ki ikinci yarıda da şampiyonluk mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz sürecek."
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