"Senin gibi parayı düşünen oyuncuyu..."

Fenerbahçe'de Teknikz Direktör Advocaat'ın Emenike'nin ipini Zorya maçında çektiği belirtildi. Hollandalı teknik adam, kısa süre önce kadro dışı bıraktığı Emenike'ye Zorya maçının ardından ateş püskürdü.

Zorya'nın stoperlerini ağır bulunan Advocaat, hızından ötürü Nijeryalı'yı ilk 11'de oynatmaya karar verdi ancak Emenike maç toplantısına gelmek istemedi.

Advocaat, bu tavırdan sonra Emenike'ye ateş püskürürken, yöneticiler devreye girdi ve Emenike'nin hocasından özür dilemesini istedi. Advocaat, takımın yerden yere vurulduğu dönemde, Emenike'ye "senin gibi parayı düşünen bir oyuncuyu ben bu takımda oynatmam" dedi.

Emenike, bu olayın ardından Advocaat'tan özür diledi ancak Hollandalı teknik adam, "Benden değil, git takım arkadaşlarından özür dile" diyerek oyuncusuna ikinci kez çıkıştı.

Nijeryalı oyuncunun ayrıca başka vukuatlarının da olduğu öğrenildi. Bir maç öncesi öğle yemeğine inmemesinin ardından Advocaat'ın odasına çıkarak onu zorla yemeğe getirdiği belirtildi.

Habertürk