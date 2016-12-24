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"Sezon başından bu yana şanssızız"
24 Aralık 2016 , 21:06
AJANSSPOR- Gaziantepspor'un 20 yaşındaki orta sahası Doğanay Kılıç, 1-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"İyi bir takıma karşı oynadık. Hocamız nasıl oynamamız gerektiğini söylemişti maçtan önce. Öyle de oynadık. İyi oynadık, çok pozisyon yakaladık. Sezon başından bu yana şanssızız. Karşı karşıyalarda atamadık. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Devre arasını iyi geçirip bir dahaki devrede taraftarlarımızın karşısına daha iyi çıkacağız."
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