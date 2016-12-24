NTV Spor yorumcusu Güntekin Onay, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u 1-0 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'ın sorunları konusunda tespitler yapan Onay, Siyah-beyazlılar'ın geçen sezonki performansıyla bu sezonki durumunu mukayese etti.

"Beşiktaş geçen yıla oranla topa daha fazla sahip oluyor. Üretme konusunda sıkıntıları yok. Esas sonuçlandırma konusunda problem yaşıyorlar. Beşiktaş'ın birinci problemi sonuçlandırma. Beşiktaş bence az koşuyor. Rakibi geçen yıla oranla biraz daha fazla oynatıyorlar. Aslında iyi oynamıyorlar. Büyük takımlar 1-0'dan sonra devam eder. Beşiktaş'ı geçen sezon başarılı yapan unsur bu tür maçları rahat kazanmaktı. Haftalardır maçları kopartma konusunda sıkıntı var. Atiba takımın en çalışkan oyuncusuydu. Ama ben takımın yaptığı presin çok nitelikli olduğunu düşünmüyorum. Boğamıyor rakibini. Şenol Güneş'in yaptığı değişiklikler de maçı anlatıyor. Yapılan değişiklikler de hep defansa yönelik. Şenol Güneş tehlikeyi seziyor. Gökhan Gönül'ün sezonu 1 asistle bitirmeye hakkı yok. Gaziantep gol atsaydı iş başka noktalara gidebilirdi. Beşiktaş başarısız demiyorum ama kendi kalitesinin ve kapasitesinin altında. Beşiktaş evinde Gaziantepspor tipi takımlarla oynuyorsa maçı kopartıp taraftarlarını rahat ettirmeli. Üst üste 7 maç kaybeden bir takımı Beşiktaş zor yeniyorsa sorunlar su yüzüne çıkıyor demektir."

Maçı kazandıran golü atan Vincent Aboubakar'ın genel performansını tenkit eden Onay, Beşiktaş'ın gol yollarındaki bitiricilikte problemler yaşadığını şu sözlerle ifade etti.

"Aboubakar'ın bu ligdeki 3. golü. Çalışıyor, çabalıyor, rakibin dengesini bozuyor ama Mario Gomez olunca 6-7 yapıp maçı bitiriyorsun. Kalite farkı var. Cenk Tosun da atmıyor. Quaresma'nın golü yok, Tolgay'ın golü yok. Şampiyonluğa oynayan bir takımın formasını giyiyorsan çalışmak yetmez, beceri lazım. Beşiktaş'ın son haftalarda 2 farklı yendiği takım yok. Geçen yıla oranla çok puan farkı yok ama gol farkı var. Getirme konusunda sıkıntı yok ama bitirme konusunda var."

Kazanılan penaltıyı Cenk Tosun'un değil Oğuzhan Özyakup'un kullanmasını eleştiren Günetkin Onay şunları söyledi: "1. penaltıcı Cenk Tosun değil mi Beşiktaş'ta? Niye Oğuzhan atıyor? Golü yesen kim verecek hesabını? 1. penaltıcı sahadaysa o atar penaltıyı. Şenol Güneş'in olduğu yerde böyle şeyler olmaması lazım."

Güntekin Onay Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel'i kısaca değerlendirirken, Gaziantepspor'da denge sorunu olduğunu vurguladı: "Babel tabiki iyi ve yetenekli bir oyuncu. Gole giden, gol hazırlayabilen bir oyuncu. Daha önce yaptıklarını anlatmaya gerek yok. Deportivo'da kendini toparladı."

"İbrahim Üzülmez Gençlerbirliği'ne ilk gittiğinde çıkış yakalamıştı ama Gaziantepspor'da denge yok."