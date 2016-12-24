Trabzonspor'a yeni takım otobüsü

Trabzonspor kulübü, Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu tarafından tahsis edilen son model otobüsü teslim aldı.

Şenol Güneş Kompleksi’nde gerçekleştirilen devir teslim törenine Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy ile Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcular katıldı. Devir teslim töreni sırasında karşılıklı hediyeler sunuldu, Hülya Ulusoy, otobüsün temsili anahtarını Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve teknik direktör Ersun Yanal’a verdi. Otobüsün maketini alan kaptan Onur Recep Kıvrak ise, 'Bunu kızıma hediye edeceğim' dedi.

HÜLYA ULUSOY: YENİ OTOBÜS UĞUR GETİRECEK

Devir teslim töreninde konuşan Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy, yeni otobüsün Trabzonspor’a uğur getireceğine inandığını belirterek, şunları söyledi:

"Çocukluğumu bu kulübün kuruluşunun heyecanıyla yaşadım. 1967’den beri Trabzon ve Trabzonspor için mücadele eden rahmetli babam Ali Osman Ulusoy’un yanındaydım. Şimdi yeni bir stadyum, yeni bir heyecan, yeni bir birliktelik var. Babam ailenin içinde Trabzon’u tek terk etmeyen Ulusoy’du. Trabzonspor onun için çok önemliydi. Bu önemi vurgulamak ve bu yeni oluşuma katkıda bulunmak istedik. Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu olarak bir otobüs verelim ve bu otobüs takıma uğur getirsin dedik. Özellikle Fenerbahçe maçı öncesine yetiştirmek istedik. Ne mutlu bana ki Ali Osman Ulusoy ismini yaşatmak için bir şeyler yapabiliyorum. Bu otobüsün Trabzonspor’u taşırken uğur getireceğini inanıyorum."

ÇUBUKÇU: KURUMSAL ANLAMDA KULÜBÜN BAZI HAMLELERE İHTİYACI VAR

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu da devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, bordo mavili kulübün kurumsal adımlar atabilmesi için bazı hamlelere ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, "Bu hamlelerden biri gerçekleşmiş oldu. Trabzonspor’un 1967 yılındaki ilk başkanı rahmetli Ali Osman Ulusoy’un da acenteliğini yaptığı Hassoy ve Mercedes ortaklığının Trabzonspor’a bir otobüs katkısı oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olur" dedi.

FENERBAHÇE MAÇINDA HAKEMDEN ADALETLİ YÖNETİM İSTİYORUZ

Asbaşkan Çubukçu, Pazartesi günü oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:

"Fenerbahçe maçının muhtemelen Avni Aker’deki son karşılaşmamız olacak. Son 6 senedir Fenerbahçe’yi yenemiyoruz. Bu tabloyu değiştirip Pazartesi günü sahadan puanlarla ayrılmayı planlıyoruz. Takımımıza da güveniyoruz. İnşallah sakatlık, olay olmadan, dostane bir şekilde ve fair play kuralları içerisinde bu maçı bitireceğiz. Seyircimizden bordo mavi atkılarıyla birlikte aileleriyle birlikte maça gelip son düdüğe kadar takımın arkasında durmalarını istiyoruz. Hakemin de adaletli bir maç yönetmesini temenni ediyoruz. Adaleti, saygıyı sevgiyi saha içerisinde bölüştürürse maçın güzel bir şekilde neticelendirileceğini düşünüyorum." Bu arada devir teslim törenin ardından teknik heyet ve futbolcular kulübün yeni otobüsüne binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne geçti.