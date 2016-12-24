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Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi..

Tarih24 Aralık 2016 , 14:50

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Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi..

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın ikinci antrenmanını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdi.

Dar alanda pas çalışmasıyla antrenmanı sonlandıran Karadeniz ekibi, yarın akşam yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak. 

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