- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi..
24 Aralık 2016 , 14:50
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın ikinci antrenmanını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdi.
Dar alanda pas çalışmasıyla antrenmanı sonlandıran Karadeniz ekibi, yarın akşam yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar