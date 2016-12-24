Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Yılın en güzel golü Sow'dan!

Tarih24 Aralık 2016 , 20:05

Yorum
Yılın en güzel golü Sow'dan!

AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Moussa Sow'un Manchester United'a attığı röveşata golü, CNN tarafından 2016'nın en güzel golü seçildi. 

3 Kasım'da Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf 2-1'le Fenerbahçe olmuştu. 

 

 

 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me