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Yılın en güzel golü Sow'dan!
24 Aralık 2016 , 20:05
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AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Moussa Sow'un Manchester United'a attığı röveşata golü, CNN tarafından 2016'nın en güzel golü seçildi.
3 Kasım'da Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf 2-1'le Fenerbahçe olmuştu.
Moussa Sow'un Manchester United'a attığı röveşata golü, CNN tarafından 2016 yılının en güzel golü seçildi. pic.twitter.com/lMDD8ga2jS— Ajansspor (@ajansspor) December 24, 2016
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- Futbol
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- Fenerbahçe
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