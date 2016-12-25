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5 aydır parasını alamıyor!
25 Aralık 2016 , 10:13
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Ligin devre arasına 1 maç kala teknik direktör Jan Olde Riekerink, bugünkü Alanya maçını kazanarak rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor. Özbek yönetimi ise olası bir kötü sonuçta Hollandalı teknik adamın biletini kesebilir
Galatasaray’ın oynadığı vasat futbolun sorumlusu olarak gösterilen ve bu yüzden eleştirilerin hedefi haline gelen teknik direktör Jan Olde Riekerink, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi yine diken üstünde oturuyor.
TT Arena’da oynanacak bugünkü mücadeleden zaferle ayrılarak devre arasına rahat bir nefes alarak girmeyi amaçlayan Hollandalı antrenör, hakkında konuşulan ‘görevden alınacak’ iddiaları nedeniyle oldukça huzursuz bir dönem geçiriyor. Başta yönetim olmak üzere camianın beklediği futbolu bir türlü sahaya yansıtamayan Riekerink, Aytemiz Alanyaspor maçında kötü bir sonuç alınması halinde görevden alınabilir.
YENİDEN ALTYAPININ BAŞINA GEÇEBİLİR
Düzenlediği son basın toplantısında endişeli görünen ve kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla gerginliği iyiden iyiye hissedilen 53 yaşındaki teknik adam, kulübün içinde bulunduğu ekonomik zorluklar nedeniyle de 5 aydır parasını alamıyor. Yönetimin biletini kesmesi halinde ise Riekerink’in, yeniden Florya’da altyapının başına geçebileceği konuşuluyor.
HABERTÜRK SPOR / ERHAN TELLİ
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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