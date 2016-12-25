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Trabzonspor'da Onazi'ye doğum günü kutlaması
25 Aralık 2016 , 23:51
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor'da, Nijeryalı futbolcu Ogenyi Eddy Onazi'nin doğum günü kutlandı.
Kulübün internet sitesindeki açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekipte, 24. yaş günü nedeniyle Onazi'ye teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlama yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra yapılan kutlama nedeniyle Onazi'nin büyük mutluluk yaşadığı ifade edildi.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
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