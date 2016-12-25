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Adanaspor yenilerinden istediğini alamadı!
25 Aralık 2016 , 23:49
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Adanaspor bu sezon Süper Lig'de 13 gol atarken bu gollerin 9 tanesi geçen sezon da takımda görev yapan isimlerden geldi.
Adanaspor geçen sezon TFF 1.Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselmişti. Bu sezon birçok transfer ile kadrosunu güçlendiren Adanaspor, yeni gelen oyuncularından beklediği katkıyı alamadı.
Süper Lig'de 16 maç sonunda 13 gol atan Adanaspor takımında dokuz golü geçen sezon da takımda yer alan isimler attı.
Adanaspor (Performans)
16 Maç (10M-4B-2G) - 10 puan - 18. Sıra
Eski Oyuncular
Magaye Gueye: 4 Gol
Cem Özdemir: 2 Gol
Ahmet Dereli: 1 Gol
Foquinho: 1 Gol
Tevfik: 1 Gol
Yeni Transferler
Roni: 1 Gol
Renan Diniz: 1 Gol
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