Alanyaspor maçlarında tercih 'Üst'

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Aytemiz Alanyaspor'un oynadığı 16 karşılaşmada toplam 53 gol atıldı.

Süper Lig'de sezonun geride kalan 16 haftasında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Alanyaspor, 18 puanla 14. sırada ilk yarıyı tamamladı. Akdeniz temsilcsinin oynadığı 10 karşılaşma da gollü geçti ve 2,5 gol üstü ile tamamlandı.

Alanyaspor'un Gollü Maçları

Beşiktaş 4 - 1 Alanyaspor

Alanyaspor 2 - 1 Antalyaspor

Alanyaspor 3 - 0 Trabzonspor

Adanaspor 3 - 2 Alanyaspor

Alanyaspor 0 - 5 Başakşehir

Kasımpaşa 2 - 1 Alanyaspor

Alanyaspor 4 - 3 Gaziantepspor

Alanyaspor 3 - 0 Kayserispor

Alanyaspor 2 - 3 Konyaspor

Galatasaray 5 - 1 Alanyaspor