- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Alanyaspor maçlarında tercih 'Üst'
25 Aralık 2016 , 23:23
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Aytemiz Alanyaspor'un oynadığı 16 karşılaşmada toplam 53 gol atıldı.
Süper Lig'de sezonun geride kalan 16 haftasında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Alanyaspor, 18 puanla 14. sırada ilk yarıyı tamamladı. Akdeniz temsilcsinin oynadığı 10 karşılaşma da gollü geçti ve 2,5 gol üstü ile tamamlandı.
Alanyaspor'un Gollü Maçları
Beşiktaş 4 - 1 Alanyaspor
Alanyaspor 2 - 1 Antalyaspor
Alanyaspor 3 - 0 Trabzonspor
Adanaspor 3 - 2 Alanyaspor
Alanyaspor 0 - 5 Başakşehir
Kasımpaşa 2 - 1 Alanyaspor
Alanyaspor 4 - 3 Gaziantepspor
Alanyaspor 3 - 0 Kayserispor
Alanyaspor 2 - 3 Konyaspor
Galatasaray 5 - 1 Alanyaspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar