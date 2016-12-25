Aynı kriz daha önce de yaşandı!

Beşiktaş’ın 79. dakikada kazandığı penaltı atışı saha içinde krize neden oldu.

Kaptan olarak sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup topu hemen eline alarak atışı kullanmak isteyince, Quaresma’nın tepkisiyle karşılaştı. Portekizli futbolcu, Oğuzhan’ın ısrarı karşısında ne yapacağını şaşıran Cenk Tosun’a dönerek, “Takımın penaltıcısı sensin, atışı kullan” diyerek çıkıştı ancak Cenk herhangi bir girişimde bulunmadı.

Oğuzhan’ın vuruşunda kaleci Gökhan kendi sağına uzanarak gole izin vermezken, bu sezon Süper Lig’de 7. kez penaltı kazanan siyah-beyazlı takım ilk defa golle buluşamadı. Oğuzhan ligde iki hafta önce Vodafone Arena’da 2-1 kazandıkları Bursaspor maçında da ikinci yarıda kazandıkları ikinci penaltıyı kulllanmak için ısrarcı olmuş ancak Gökhan Gönül’ün araya girmesi nedeniyle topu Cenk Tosun’a bırakmak zorunda kalmıştı. Cenk’in vuruşunda top ağlarla buluşmuştu.

‘Cenk topu vermeyecek’

Teknik Direktör Şenol Güneş penaltı kriziyle ilgili maçtan sonra çarpıcı ifadeler kullandı. Siyah-beyazlı hoca, “Bugün Cenk’i penaltı için tek yazmıştık. Onun hakkıydı, atması gerekirdi. Oğuzhan’ın atması yanlış. Bunu konuşacağız. Fakat yine de hata Cenk’te topu vermeyecek, kimseyi yanına bile yaklaştırmayacaktı” dedi.

10: Beşiktaş, Vodafone Arena’da 10 kez Süper Lig maçına çıktı, 7 defa penaltı atışı kazandı. Kartal yeni evinde üç kulvarda toplam 15 resmi maç oynarken, hakemler 10 kez siyah-beyazlılar lehine penaltı düdüğü çaldı. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ndeki Benfica ve Napoli maçlarında da birer kez penaltı atışı elde etmişti.

Oğuzhan’ı ikna edemeyen Quaresma topu takım arkadaşına atarken, Cenk Tosun da kenara çekildi. (Milliyet)