Beşiktaş için flaş transfer iddiası!

Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın Babel transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Ryan Babel transferi hakkında konuşan Sinan Engin, Beşiktaş'ın ilk hedefinin Yacine Brahimi olduğunu ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Öte yandan forvet bölgesine transfer yapılması gerektiğini belirten Engin: "Forvet hattına transfer yapılmalıdır. Samuel Eto'o Beşiktaş'a gelmek istiyor. Fiyat konusunu konuşmaya gerek yok. Başka yerde oyuncu aranmasın. Antalyaspor ile görüşülsün anlaşılsın. Henüz bir gelişme yok. Eto'o'nun Beşiktaş'a gelmesi beni heyecanlandırır." dedi.