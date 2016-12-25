Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Beşiktaş için flaş transfer iddiası!

Tarih25 Aralık 2016 , 00:18

Yorum
Beşiktaş için flaş transfer iddiası!

Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın Babel transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Ryan Babel transferi hakkında konuşan Sinan Engin, Beşiktaş'ın ilk hedefinin Yacine Brahimi olduğunu ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Öte yandan forvet bölgesine transfer yapılması gerektiğini belirten Engin: "Forvet hattına transfer yapılmalıdır. Samuel Eto'o Beşiktaş'a gelmek istiyor. Fiyat konusunu konuşmaya gerek yok. Başka yerde oyuncu aranmasın. Antalyaspor ile görüşülsün anlaşılsın. Henüz bir gelişme yok. Eto'o'nun Beşiktaş'a gelmesi beni heyecanlandırır." dedi.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ba