- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Bir skandal karar daha!
25 Aralık 2016 , 17:25
Spor Toto Süper Lig'deki Kayserispor-Kardemir Karabükspor maçına, hakem Halil Umut Meler'in yaptığı büyük bir hata damga vurdu.
Pozisyonu hurriyet.com.tr'ye değerlendiren Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Mustafa Çulcu, şunları söyledi:
"Kayserisporlu Nakoulma'nın şutunda top, iki kolu açık şekildeki Karabüksporlu Dany Nonkeu'nun göğsünü sıyırıp dışarı çıktı. Hakem Halil Umut Meler, topun kola çarptığını düşünerek hem penaltı verdi hem de Dany'yi kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Cüneyt Çakır'ın Rize-Karabük maçında verdiği yanlış penaltıdan sonra ikinci skandal karar. Karabükspor bu büyük hata yüzünden hem 10 kişi kaldı hem de penaltıdan gol yedi"
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar