Bir skandal karar daha!

Spor Toto Süper Lig'deki Kayserispor-Kardemir Karabükspor maçına, hakem Halil Umut Meler'in yaptığı büyük bir hata damga vurdu.

Pozisyonu hurriyet.com.tr'ye değerlendiren Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Mustafa Çulcu, şunları söyledi:

"Kayserisporlu Nakoulma'nın şutunda top, iki kolu açık şekildeki Karabüksporlu Dany Nonkeu'nun göğsünü sıyırıp dışarı çıktı. Hakem Halil Umut Meler, topun kola çarptığını düşünerek hem penaltı verdi hem de Dany'yi kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Cüneyt Çakır'ın Rize-Karabük maçında verdiği yanlış penaltıdan sonra ikinci skandal karar. Karabükspor bu büyük hata yüzünden hem 10 kişi kaldı hem de penaltıdan gol yedi"