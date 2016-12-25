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Bruma cezalı!

Tarih25 Aralık 2016 , 19:13

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Bruma cezalı!

Galatasaray'ın genç yıldızı Bruma, Aytemiz Alanyaspor maçının henüz 10. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Portekizli oyuncu, 17. haftada Atiker Konyaspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.

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