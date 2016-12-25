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Erdal Torunoğlu'ndan Eto'o sürprizi!
25 Aralık 2016 , 18:29
AJANSSPOR
Beşiktaş'ta Dış İlişkiler Sorumlusu Erdal Torunoğulları, son zamanlarda Beşiktaş ile ismi anılan Eto'o ile ilgili yapılan paylaşımı beğendi.
Beşiktaş'ta Eto'o'nun formasının hazırlandığını belirten paylaşım dikkat çekti. Asıl dikkat çekici olan ise Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğlu'nın bu paylaşımı beğenmesi oldu.
Eto'o'nun devre arasında Beşiktaş'a transfer olması beklenirken, Erdal Torunoğlu'nun bu paylaşımı beğenmesi Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.
Samuel Eto'o, bu sezon Antalyaspor formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol 2 asist yaptı.
İşte o paylaşım;
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