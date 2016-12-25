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Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da!
25 Aralık 2016 , 18:57
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- Spor Toto Süper Lig
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Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 16. hafta maçında 26 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Trabzon'a ulaştı.
Bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivetliler, saat 16:30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan Borajet Havayolları’na ait özel uçakla Trabzon’a hareket etti. 1.5 saat süren hava yolculuğunun ardından Trabzon'a ulaşan Fenerbahçe, kamp yapacağı otele geçti ve maç saatini beklemeye başladı.
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