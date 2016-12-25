Fenerbahçe'den dev atak!

AJANSSPOR- Ocak döneminde kadrosuna bir kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'ten yıldızı Taison'a teklif götürmeye hazırlanıyor.

Goal.com Brezilya'nın haberine göre sarı lacivertli ekip, Shakhtar ile sözleşmesi Aralık 2017'de sona erecek olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Fakat Fenerbahçe'nin bu transferde işi iki yönden çok zor. Birincisi Shakhtar Donetsk oyuncusunu bırakmak istemiyor. Yine de Fenerbahçe uygun bir bonservis ücretine Ukrayna ekibini ikna edebilir.

İkincisi ise Taison, Internacional forması giymek istiyor. Bu sene tarihinde ilk kez Serie B'ye düşen eski Beşiktaşlı Zago'nun ekibi bu transfer için Shakhtar ve oyuncunun menajeriyle pazarlık masasına oturmuş durumda.

Taison, Brezilya'da katıldığı bir yardım maçının ardından Internaiconal iddiaları için, "Inter ile Serie B'de oynamak problem değil çünkü onlar kalbimdeki takım. Onlar için her şeyimi verdim" demişti. Yıldız oyuncu 2008 ile 2010 yılları arasında Internacional forması giymişti.

Asıl bölgesi sol açık olan fakat forvet arkasındaki her pozisyonda oynayabilen Taison bu sezon Shakhtar Donetsk formasıyla 24 maça çıkarken 7 gol 7 asistlik bir katkı verdi.

Fenerbahçe'den en az 4 transfer!

Gregory van der Wiel ve Emmanuel Emenike'yi kadro dışı bırakan sarı lacivertli ekip, bu iki ismin yerine birer transfer düşünüyor. Yine teknik direktör Advocaat'ın yaratıcı bir 8 numara ile bir kanat oyuncusu transfer etmek için yönetime rapor sunduğu biliniyor.

(Bu haber kaynak gösterilmeden kullanılamaz.)