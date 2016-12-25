Galatasaray'ın 5-1'lik Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından Mehmet Demirkol NTV Spor'da karşılaşmayı yorumladı.

"Sneijder'in bu şovu yapmasını sağlayan temel etmen, Galatasaray'ın hiç olmadığı kadar kompakt oynaması. Alanya Galatasaray orta sahasını çok rahat geçerek geldi. Galatasaray bugün birbirinden kopmadı. Sneijder'i çok rahat ettirdiler. Çok az top kaybettiler. Riekerink bugün takımını övmekte haklı. Sneijder bugün kendine yer buldu. Ona konfor alanı oluşturuldu. İkinci yarıda fizik olarak düşük olan Hamit'in oyuna girmesine rağmen Galatasaray bunu hissetmedi. Galatasaray orta sahası istenen sertlikte değil. Selçuk'un kaptırdığı top olacak iş değil. Çevre kontrolünü yitirmiş. Bu orta sahayı tamamlayacak ögeler Galatasaray'da yok. Alanyaspor'da her şeyden biraz var. Tam takım değiller. Galatasaray'ın öyle sıkıntılı bir orta sahası var ki; herhangi bir takım oyunu ele alabiliyor. Alanya oyunda süreklilik sağlayamadığı için Galatasaray geri dönebildi. Galatasaray çok kafa karıştırıcı takım. Bu kadar topa sahip olan bir takımın savunma beklerini işin içine çekmesi lazım. Bek ile açık oyuncuları ekip olamıyor. Bu kadar topa sahip bir takım için bu inanılmaz bir şey. Bu maçı almazsan Sneijder ve Selçuk'un 1'er golü var. Böyle güçlü oyuncuların bu kadar işin içinde olmaması, açık vermesi tez konusu olabilecek bir durum. Sneijder'i bugün iyi yapan orta saha merkezinin oyuna katılışıydı. Galatasaray Sneijder'i taşıdı, Sneijder de Galatasaray'ı çekti. Riekerink'in Galatasaray teknik direktörlüğünü yapabileceğine inanması lazım. Bir yerden başlayacaksın sonuçta."

Yapılan hakem hatalarıyla ilgili eleştirilerde bulunan Mehmet Demirkol, hakemlerin ligi sabote ettiklerini savundu.

"Hakemler ligi sabote ediyorlar. Bu başka bir şey değil. Dün Başakşehir'in verilmeyen golü inanılır iş değil. Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltı olacak iş değil. Aynı haftada 4 tane üst üste olunca... Bilerek veya bilmeyerek, bunun adı sabotaj. Çok formsuzlar. Cüneyt Hoca da çok formsuz. Halis Özkahya'yı hiçbir zaman beğenmedim. İşi hakemlik değil, çok yakışıklı gitsin dizilerde oynasın. Hakemler direkt etkiledikleri için konuşmak lazım. Güven zedeleniyor. Hakem hata yapar ama bu sabotaj. Merkez Hakem Kurulu üst üste bu hakemlere görev veriyorsa bilinçli yapıyordur. Başakşehir'in iptal edilen golü ligin zirvesindeki bir takımın başına gelse ortalık yıkılmıştı. Merkez Hakem Kurulu'nun işleri düzeltmesi lazım ya da değişmesi lazım. Oyuncu nasıl formundaysa hakem de formunda olacak. Hata yapan Cüneyt Çakır da olsa 1 ay dinlendirilecek. Hata değil bu, formsuzsunuz. Tekrar ediyor. Sistemde bir sorun var. Artık profesyonel de oldular. Ciddi bir iş bu. Bedeli de olacak."