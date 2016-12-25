Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, ligin ilk bölümünü hesaplarının üzerinde puanla tamamladıklarını söyledi.

İki takımın da final paslarında sorun yaşadığını anlatan Akçay, "Çaykur Rizespor penaltı kaçırınca motivasyonumuz yükseldi. Son dakikada penaltı golü ile galip geldik. Hesaplarımızın üzerinde bir puanla tanıştık. İlk yarı itibariyle tüm oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum." şeklinde konuştu.

Hakemlerle ve sahada verilen kararlarla ilgili yorumların dışında kaldığına dikkati çeken Akçay, "Ben hakemlerle ilgili hiç konuşmadım. Bunu yönetimler, spor yorumcuları yapabilir. Bugün aleyhinize yarın lehinize karar verilebilir. Hata yapılabilir hakem de insandır. Eğer adalet duygusu yitirilmiş ise hakemlikte ne işi var. Eğer yetenekli ve adil ise kararlarına saygı duymalıyız." yorumunu yaptı.

Mustafa Reşit Akçay, video hakem sistemiyle ilgili, şunları kaydetti:

"Futbolun ruhuna aykırı görüyorum. Kim ne zaman hangi kararı vererek videoyu oynatacak? Süre kaybı ve konsantrasyon kaybı. Ayakla taç da gündeme gelmişti ama futbolun hızını ve konsantrasyonunu kestiği için vazgeçilmişti. Bence hakemlerin özgür görüşü ile oyunu doğal hale getirmeliyiz. Belki gol çizgisi konusunda uygulanabilir. Penaltı pozisyonu olunca durdur, bak. Bence bu futbolun ruhunu bozacak gibi ve pek sıcak bakmıyorum."