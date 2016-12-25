Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

İrfan Can'dan sonra o!

Tarih25 Aralık 2016 , 10:33

Yorum
İrfan Can'dan sonra o!

Süper Lig'in lideri Başakşehir'in Willem'den Anouar Kali'yi transfer etmeye çok yakın olduğu belirtildi

Başakşehir, Gençlerbirliği’nden tranfser ettiği İrfan Can Kahveci’nin ardından bir ismi daha kadrosuna katmaya çok yakın. Hollanda basınında yer alan haberlerde, Willem forması giyen 25 yaşındaki merkez orta saha Anouar Kali’nin, İstanbul ekibinin teklifini kabul ettiği belirtildi. Başakşehir’in, Faslı futbolcuyu uzun süredir takip ettiği ifade edildi.

HABERTÜRK SPOR 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me