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İrfan Can'dan sonra o!
25 Aralık 2016 , 10:33
Süper Lig'in lideri Başakşehir'in Willem'den Anouar Kali'yi transfer etmeye çok yakın olduğu belirtildi
Başakşehir, Gençlerbirliği’nden tranfser ettiği İrfan Can Kahveci’nin ardından bir ismi daha kadrosuna katmaya çok yakın. Hollanda basınında yer alan haberlerde, Willem forması giyen 25 yaşındaki merkez orta saha Anouar Kali’nin, İstanbul ekibinin teklifini kabul ettiği belirtildi. Başakşehir’in, Faslı futbolcuyu uzun süredir takip ettiği ifade edildi.
HABERTÜRK SPOR
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