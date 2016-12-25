İşte M.Başakşehir'in şampiyonluk ihtimali!

Süper Lig'de bu sezon 16. hafta sonunda M.Başakşehir 36 puanla lider konumunda yer aldı.

Devre arası bu sezon 16. hafta ardından verilirken, Abdullah Avcı yönetimindeki takımın şampiyonluk şansınında ilginç oranlar ortaya çıktı.

18 takımla düzenli olarak oynanan son 22 sezonda (1994-95 sezonundan beri) 16. haftada lider konumunda olan 11 takım şampiyon olarak sezonu noktaladı. Ligin 16. haftasında 2. sırada yer alan takımlardan dört tanesi, 3. sırada yer alan takımlardan dört tanesi, 4. sırada yer alan takımlardan iki tanesi ve 6. sırada yer alan takımlardan bir tanesi şampiyonluk gördü. İlk 16 haftayı 28 puanla bitiren şampiyon olan takımda yer alırken, ilk 16 hafta sonunda 42 puan toplamasına rağmen şampiyonluğu kaçıran takımda listede yer aldı.

Süper Lig'in son 22 sezonunda

16.Haftada / Lider 11 takım şampiyon (%50)

16.Haftada / 2. olan 4 takım şampiyon

16.Haftada / 3. olan 4 takım şampiyon

16.Haftada / 4. olan 2 takım şampiyon

16.Haftada / 6. olan 1 takım şampiyon​

(Fstats)