"Kalmak istese idmana çıkardı"

Kadro dışı kaldığı günden bu yana ‘sorun çıkarmayan futbolcu’ imajı çizerek, “Fenerbahçe’de mutluyum, kalmak istiyorum” diyen Hollandalı, aslında çok farklı planlar içinde...

Fenerbahçe'de Emmanuel Emenike ile birlikte kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel, Ocak ayında bonservissiz ayrılmak için taktik savaşını sürdürüyor. Fenerbahçe yönetiminin "Aldığın imza parasını getir, istediğin yere git" ültimatomu verdiği Hollandalı sağ bek, kadro dışı kaldığı günden bu yana verdiği "İyi çocuk" imajıyla tek taraflı fesihle bonservisini bedelsiz olarak alıp Türkiye'den ayrılmayı hedefliyor.

'KALMAK İSTESE İDMANA ÇIKARDI'

Van der Wiel'in açıklamaları Fenerbahçe yönetiminde büyük şaşkınlık uyandırdı. Sarı-lacivertli yöneticiler, tecrübeli futbolcunun "Takımda kalmak istiyorum" yönündeki sözleriyle ilgili, "Takımda kalmak isteyen oyuncu en azından antrenmana çıkar! Teknik heyet onu antrenmana dahi çıkaramadı. Amed deplasmanına gitmeyince kadro dışı kaldı. Bir oyuncu oynamak istiyorsa, onun için maçın önemi yoktur. Ama o maç seçti" yorumunda bulundular. Yönetimin, yaptığı açıklamalara rağmen Van der Wiel'in affedilmesi ile ilgili herhangi bir adım atmayı planlamadığı bildirildi.

NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

1 Kendisine 'Seni bu halinle oynatamam' diyen teknik direktör Advocaat'a tepki gösterdi, Osmanlıspor deplasmanına gitmedi.

2 Ekstra çalışma yapması gereken dönemde, kız arkadaşı Rose Bertram ile birlikte Ibiza'ya hafta sonu tatiline uçtu.

3 Yönetim izin vermediği halde, kulübün belirlediği para cezasını peşin ödeyip İsviçre'ye fotoğraf çekimine gitti.

4 Advocaat onu Türkiye Kupası'ndaki Amed deplasmanında oynatmak istedi. Ancak o Diyarbakır'a gitmeyi reddetti.

Önceki gün Çekmeköy'de bir devlet okulunda çocuklarla bir araya gelen Van der Wiel, bu anları sosyal medyada da paylaşmıştı. (Sabah)