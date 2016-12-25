Limit 5 milyon Euro!

Menajeriyle haber gönderen Niasse’nin Trabzon’da oynamaya sıcak baktığı bildirildi. Ancak Galatasaray ve CSKA da devrede. Trabzon yönetimi fiyatın artmaması için yoğun çaba sarfedecek

Trabzonspor yönetim kurulu sezonun ikinci yarısı için en azından bir tane taraftarı heyecanlandıracak transfer yapmak için kolları sıvadı. Bu transferi de forvet mevkiine yapmak isteyen yönetimin Everton'da forma giyen eski Aksiharlı Oumar Niasse ile menajerler aracılığıyla görüştüğü öğrenildi. Senegalli oyuncunun ise bu görüşmede, "Türkiye'de yeniden oynamaya sıcak bakıyorum" yanıtını verdiği ve bu cevap üzerine Trabzonspor'un fiyat araştırmasına girdiği belirtildi. Ancak bu transfer için sadece kendisinin değil Galatasaray ve CSKA Moskova'nın da devrede olduğunu öğrenen yönetim kurulu, fiyatın çok yükselmemesi için çaba sarfediyor.

LİMİT 5 MİLYON EURO

Trabzon yönetimi bu transferde 5 milyon Euro'nun üzerine çıkmamak için çaba sarfedecek.. (Takvim)