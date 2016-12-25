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Menajerinden kafa karıştıran açıklama!
25 Aralık 2016 , 10:27
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
AJANSSPOR- Ryan Babel'in menajeri Winnie Haatrecht'ten Beşiktaş taraftarını şoke edecek bir açıklama geldi.
Hollanda'nın Fox Sports kanalına özel bir röportaj veren Haatrecht, Ryan Babel'in Noel'i Atiba Hutchinson ve ailesiyle kutlayacağını söylerken, "Onunla uzun yıllardır arkadaşlar" dedi.
Beşiktaş'ın Babel'e olan ilgisini doğrulayan Hollandalı menajer, imza için kesin konuşmaktan kaçındı: "Evet, Beşiktaş ilgileniyor fakat iki kulüp daha onunla ilgileniyor. Her şey Noel'den sonra netleşecek."
Dün akşam Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u 1-0 mağlup ettiği maçı tribünden takip eden 30 yaşındaki yıldız oyuncunun Beşiktaş'a transferine kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat menajerinin bu açıklaması kafaları karıştırdı.
Babel de Deportivo'daki son maçından önce Beşiktaş haricinde 2 takımın daha kendisiyle ilgilendiğini ifade etmişti.
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