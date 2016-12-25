Miranchuk iddiası!

Trabzonspor'la ilgili dikkat çeken iddia Rusya'dan geldi. Rus basınında yer alan iddiaya göre Trabzonspor, Lokomotif Moskova'nın 10 numarası Aleksey Miranchuk'a teklif götürdü. Bordo-mavililerin 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2017 Haziran ayında bitecek olmasını avantaj olarak kullandığı iddia edildi.

Bordo-mavililerin devre arasında genç oyuncu için Lokomotiv Moskova'nın kapısını çalacağı ve 1-2 milyon Euro civarında gelecek vaat eden oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacağı belirtildi.