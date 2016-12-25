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Miranchuk iddiası!
25 Aralık 2016 , 10:02
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor'la ilgili dikkat çeken iddia Rusya'dan geldi. Rus basınında yer alan iddiaya göre Trabzonspor, Lokomotif Moskova'nın 10 numarası Aleksey Miranchuk'a teklif götürdü. Bordo-mavililerin 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2017 Haziran ayında bitecek olmasını avantaj olarak kullandığı iddia edildi.
Bordo-mavililerin devre arasında genç oyuncu için Lokomotiv Moskova'nın kapısını çalacağı ve 1-2 milyon Euro civarında gelecek vaat eden oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacağı belirtildi.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
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