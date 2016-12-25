Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçla son dönemde yakaladıkları istikrarı sürdürdüklerini ve ligin ilk bölümünü iyi bir şekilde bitirdiklerini söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İyi bir istikrar yakalamıştık, ilk yarıyı da iyi bir şekilde bitirdik." dedi.

Kasımpaşa karşılaşmasının kendileri için çok büyük anlam taşıdığını dile getiren Çalımbay, şöyle konuştu:

"Bu maçı almamız halinde daha da iyi duruma gelecektik. İki takımı da tebrik ediyorum. İki takım da inanılmaz mücadele etti, iyi pozisyonlar yakaladı. Mükemmel bir lig maçıydı. Biri sezon başında kurduğum, diğeri de sonradan aldığım bir takım. İkisi de mükemmel şekilde oynadı. İstikrarlı bir şekilde geldiğimizden dolayı oyuncularımızı tebrik ediyorum. Motta'yı, Kenan'ı, Danilo'yu yerlerinin dışında oynattık. Çok da başarılı oldular, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

Ligin ikinci yarısının daha zor geçeceğini vurgulayan Çalımbay, "Aradan sonraki ilk iki maçımızı Gaziantepspor ve Osmanlıspor ile oynayacağız. İkinci yarıya mükemmel bir şekilde başlamamız gerekiyor. Bu gösterdiğimiz başarının üzerine biraz daha katarsak o zaman istediğimiz yerde olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, deneme aşamasındaki video hakem uygulamasıyla ilgili soru üzerine, herkes gibi hakemlerin de hata yapabildiğini söyledi. Söz konusu sistemi hemen getirmenin mümkün olmadığını dile getiren Çalımbay, "Önce bir bakmak, denemek lazım. Belli bir süre sonra başlamak lazım. Neticede hakemler insan, bazı pozisyonları kaçırabiliyor. Geçen sene Kasımpaşa'da çok yaşadım. En az 15 puanımız hakem hatalarından gitti ama ben bilerek yaptıklarını sanmıyorum. Çözüm olacaksa, bir faydası olacaksa olabilir. Daha önce 4. hakem koydular, olmadı, kaldırdılar. Belki onu da kurup tekrar kaldıracaklar." şeklinde konuştu.