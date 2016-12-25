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Ödeme müjdesi!
25 Aralık 2016 , 09:36
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Alanyaspor’u yenmeleri durumunda ligdeki son 5 maçtaki 13 puanlık hedefini tutturacak olan teknik direktör Riekerink ve yardımcıları, kötü bir sürprizle karşılaşmamak için işi sıkı tutuyor. Futboldan sorumlu yönetici Nazifoğlu da oyunculara ödeme müjdesi verdi.
Ligin ilk yarısını bugün yapılacak Aytemiz Alanyaspor maçıyla tamamlayacak olan Galatasaray, devre arasına moralli girmek istiyor.
Bu konuda teknik heyet ve yönetim de oyuncularını motive etmek için toplantılar yaparken, uyarıları da ihmal etmiyorlar. Son 4 haftada 10 puan toplayarak yeniden zirve yolunda iddiasını gösteren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Riekerink’in hedeflediği 13 puan da, bugün kazanmaları durumunda gerçekleşmiş olacak.
Yapılan uyarıda Alanyaspor maçının mutlaka kazanılması gerektiği oyunculara aktarılırken, “Aksi bir sonuçta tatil zehir olur. Bu maçı kazanmaktan başka bir düşüncemiz olmasın. Bu maç sonrası liglere ara verilecek. Bu araya moralli girmek istiyorsak bu maçtan 3 puanla ayrılmalıyız” dedikleri bildirildi.
Futboldan sorumlu yönetici Levent Nazifoğlu da futbolculara bir müjde verdi. Sarı-kırmızılı idareci, önümüzdeki günlerde oyunculara olan borcun ödeneceğini söylediği öğrenildi. Cim-Bom’da Emlak Konut’la anlaşmanın birkaç gün içinde yapılması beklenirken, Galatasaray’ın da taze para bulma kaynakları açılmış olacak.
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